Кофейни DUO возобновили работу после жалоб екатеринбуржцев. Фото

Кофейни были закрыты после массовых жалоб гостей.
В Екатеринбурге возобновили работу популярные кофейни DUO после жалоб посетителей на отравление. Продукция вернулась на полки, также можно заказать и кофе, передает корреспондент URA.RU.
Однако ассортимент ограничен. Не представлена продукция некоторых поставщиков. К примеру, на витрине точки в «Высоцком» отсутствовали смузи.
Заведения перестали работать с 20 января. В это время шла проверка Роспотребнадзора, которая была вызвана массовыми жалобами горожан. Некоторые говорили, что стали плохо себя чувствовать после напитков в кофейне. У санврачей нет претензий к DUO и ее продукции, сказал представитель компании — адвокат Георгий Краснов.
«Нарушений в пробах продукции и по здоровью работников не выявлено. Обращаем внимание, что сети не предоставлено ни одного медицинского документа, достоверно подтверждающего кишечные инфекции именно от употребления кофе», — отметил Краснов.
Однако РПН намерен приостановить деятельность одного из поставщиков DUO — «Деском+». «В связи с формальными недостатками в планировке помещений и производственного контроля», — объяснил собеседник решение санврачей.
Судебное заседание намечено на 23 января. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.