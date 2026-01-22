Кофейни DUO возобновили работу после жалоб екатеринбуржцев. Фото

Заведения перестали работать с 20 января. В это время шла проверка Роспотребнадзора, которая была вызвана массовыми жалобами горожан. Некоторые говорили, что стали плохо себя чувствовать после напитков в кофейне. У санврачей нет претензий к DUO и ее продукции, сказал представитель компании — адвокат Георгий Краснов.