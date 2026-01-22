Россияне с весны смогут дистанционно учиться в автошколах

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Кандидаты в водители с 1 марта смогут дистанционно изучать теорию для получения водительских прав, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Как следует из документа, с марта обучающиеся смогут частично изучать теоретический материал дистанционно с помощью специального софта, который будет учитывать посещение и успеваемость.
При этом автошколы смогут преподавать программу и без введения дистанционного обучения.
Кроме того, будущие водители смогут обучаться в автопарках, транспортных комбинатах и прочих организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.