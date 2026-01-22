«Больше ничего не умеют»: Роднина — о возвращении Трусовой и Валиевой в спорт

Российские фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева возвращаются в большой спорт. Решение прокомментировала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
— Сейчас девушки пытаются вернуться, потому что больше ничего делать не умеют. Как бы это ни звучало, так оно и есть. И у Саши, и у Камилы с самого детства был один ориентир — результат в спорте и выполнение сложнейших элементов. Видимо, в шоу им теперь не так интересно. Они все еще ощущают себя спортсменками, а не артистками, — сказала она.
Роднина подчеркнула, что Трусова всегда отличалась самостоятельностью и стремлением к высоким целям. По ее оценке, у фигуристки есть потенциал снова проявить себя, однако пока сложно сказать, как на возвращение повлияли перерыв и рождение ребенка. Она добавила, что подобный опыт уже был у других спортсменок.
Говоря о перспективах Трусовой и Валиевой, Роднина заявила, что не видит между ними острой конкуренции и не берется прогнозировать, чье возвращение окажется успешнее. При этом она отметила, что ей интересно вновь увидеть обеих фигуристок на льду, хотя серьезных интриг пока не ожидает, передает Sport24.
Ранее стало известно, что Александра Трусова собирается вернуться к соревнованиям в следующем сезоне под руководством Этери Тутберидзе. Камила Валиева планирует выступить на Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам.