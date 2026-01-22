«Больше ничего не умеют»: Роднина — о возвращении Трусовой и Валиевой в спорт

— Сейчас девушки пытаются вернуться, потому что больше ничего делать не умеют. Как бы это ни звучало, так оно и есть. И у Саши, и у Камилы с самого детства был один ориентир — результат в спорте и выполнение сложнейших элементов. Видимо, в шоу им теперь не так интересно. Они все еще ощущают себя спортсменками, а не артистками, — сказала она.