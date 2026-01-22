В Курской области в местах массовых захоронений найдены тела 524 погибших

В Курской области в местах массовых захоронений после вооруженного вторжения ВСУ найдены тела 524 погибших, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она уточнила, что речь идет о периоде с 6 августа 2024 года по настоящее время.
Москалькова подчеркнула, что с момента «вероломного и циничного вторжения» ВСУ в Курскую область и захвата в заложники мирных граждан были мобилизованы все ресурсы и возможности России для содействия людям в поисках родных и близких. В базу пропавших без вести лиц были вынесены 2173 человека. Из них 1378 были найдены, 343 погибли, 452 продолжают оставаться в розыске.
6 августа 2024 года ВСУ перешли границу в Курской области, заняв в приграничье населенные пункты. Многие оставшиеся на оккупированных территориях жители региона были вынуждены выживать под обстрелами и подверглись зверствам со стороны боевиков.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявлял, что у российского следствия есть списки вторгшихся в регион.