Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курской области в местах массовых захоронений найдены тела 524 погибших

Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что с 6 августа 2024 года в Курской области в местах массовых захоронений после вторжения ВСУ найдены тела 524 погибших.

Источник: Аргументы и факты

В Курской области в местах массовых захоронений после вооруженного вторжения ВСУ найдены тела 524 погибших, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она уточнила, что речь идет о периоде с 6 августа 2024 года по настоящее время.

Москалькова подчеркнула, что с момента «вероломного и циничного вторжения» ВСУ в Курскую область и захвата в заложники мирных граждан были мобилизованы все ресурсы и возможности России для содействия людям в поисках родных и близких. В базу пропавших без вести лиц были вынесены 2173 человека. Из них 1378 были найдены, 343 погибли, 452 продолжают оставаться в розыске.

6 августа 2024 года ВСУ перешли границу в Курской области, заняв в приграничье населенные пункты. Многие оставшиеся на оккупированных территориях жители региона были вынуждены выживать под обстрелами и подверглись зверствам со стороны боевиков.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявлял, что у российского следствия есть списки вторгшихся в регион.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше