В Курской области в местах массовых захоронений найдены тела 524 погибших

Москалькова подчеркнула, что с момента «вероломного и циничного вторжения» ВСУ в Курскую область и захвата в заложники мирных граждан были мобилизованы все ресурсы и возможности России для содействия людям в поисках родных и близких. В базу пропавших без вести лиц были вынесены 2173 человека. Из них 1378 были найдены, 343 погибли, 452 продолжают оставаться в розыске.