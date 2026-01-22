Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 22 января 2026: Санду хочет, чтобы не суде против односельчанки не говорили о том, что её дед был стукачом; Молдову накрывают снегопады; в Кишиневе женщину обвинили в работе на&

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 22 января 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 22 января 2026:

1. Президент Молдовы хочет, чтобы не суде против односельчанки не звучали факты о том, что её дед был стукачом: За что тогда будет платить Санду уволенная учительница Анна Михалаки.

2. Молдову накроет погодный апокалипсис: Снег, туман и скользкие дороги.

3. «Отключите телефон, вы отправите видео в ФСБ»: В Кишиневе полицейский запретил женщине снять на смартфон кортеж президента Албании и обвинил в сотрудничестве с российскими службами.

4. Правительство Молдовы обвинило в высоких счетах за отопление советскую архитектуру: Не рассчитана она на завышенные тарифы, коррупцию и еле теплые батареи.

5. Матери приходили к его воротам в поисках пропавших сыновей: В деле владельца фермы в Молдове, где тела людей скармливали свиньям, открываются новые жуткие подробности.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Власти рассматривают присоединение Молдовы к Румынии по модели 1918 года: «Тогда жители Бессарабии поднимали восстания, а более полумиллиона наших сограждан бежали из страны от режима» — что реально происходило в то время.

Историк Борис Шаповалов считает, что подобные заявления официальных лиц, подрывающие устои молдавской государственности, — уголовно наказуемое преступление (далее…).

В Молдове говорят о российской агрессии, закупают дорогие радары и вопят, что враг у ворот: Выяснили от кого на самом деле исходит военная угроза и панические атаки.

Из всех стран мира, которые знают, что Приднестровье вообще существует, наверно, только Россия искренне признаёт суверенитет и территориальную целостность Молдовы (далее…).

В Молдове появятся профессиональные стукачи: Будут доносить, как это делали в середине прошлого века — стучали на соседей, а тех потом ссылали в Сибирь.

В стране появятся «надежные осведомители» — будут выявлять и уведомлять о «незаконном» видеоконтенте (далее…).

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше