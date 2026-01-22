Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 22 января 2026:
1. Президент Молдовы хочет, чтобы не суде против односельчанки не звучали факты о том, что её дед был стукачом: За что тогда будет платить Санду уволенная учительница Анна Михалаки.
2. Молдову накроет погодный апокалипсис: Снег, туман и скользкие дороги.
3. «Отключите телефон, вы отправите видео в ФСБ»: В Кишиневе полицейский запретил женщине снять на смартфон кортеж президента Албании и обвинил в сотрудничестве с российскими службами.
4. Правительство Молдовы обвинило в высоких счетах за отопление советскую архитектуру: Не рассчитана она на завышенные тарифы, коррупцию и еле теплые батареи.
5. Матери приходили к его воротам в поисках пропавших сыновей: В деле владельца фермы в Молдове, где тела людей скармливали свиньям, открываются новые жуткие подробности.
Читайте также:
Власти рассматривают присоединение Молдовы к Румынии по модели 1918 года: «Тогда жители Бессарабии поднимали восстания, а более полумиллиона наших сограждан бежали из страны от режима» — что реально происходило в то время.
Историк Борис Шаповалов считает, что подобные заявления официальных лиц, подрывающие устои молдавской государственности, — уголовно наказуемое преступление (далее…).
В Молдове говорят о российской агрессии, закупают дорогие радары и вопят, что враг у ворот: Выяснили от кого на самом деле исходит военная угроза и панические атаки.
Из всех стран мира, которые знают, что Приднестровье вообще существует, наверно, только Россия искренне признаёт суверенитет и территориальную целостность Молдовы (далее…).
В Молдове появятся профессиональные стукачи: Будут доносить, как это делали в середине прошлого века — стучали на соседей, а тех потом ссылали в Сибирь.
В стране появятся «надежные осведомители» — будут выявлять и уведомлять о «незаконном» видеоконтенте (далее…).