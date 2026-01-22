Ричмонд
Пушистая попутчица: грустную рысь заметили на трассе около Лазо в Приморье

Хищница выглядела грустно и безобидно, но специалисты считают такое поведение для дикого зверя тревожным знаком.

Источник: PrimaMedia.ru

Грустную рысь заметили на обочине дороги в окрестностях села Лазо в Приморье. Очевидцы сняли хищницу на видео, где она спокойно сидит у трассы, словно ждет попутный автомобиль.

По данным новых медиа, дикая кошка вела себя нехарактерно спокойно и даже апатично. Именно это, по мнению генерального директора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, и вызывает главное беспокойство.

Специалист сообщил корр. ИА PrimaMedia, что информация о необычной встрече уже проверяется сотрудниками Охотнадзора. Эксперт также отметил, что для здоровой рыси подобное появление у дороги и такое поведение — большая редкость, поэтому возможно у животного какое-то заболевание.

Напомним, что недавно амурский тигр, в отличие от законопослушной рыси, перебежал оживленную трассу в сторону Уссурийска, появившись прямо перед движущимися автомобилями. Ситуация произошла в Надеждинском районе, а полосатого пешехода удалось запечатлеть на видео.