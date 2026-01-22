Пушистая попутчица: грустную рысь заметили на трассе около Лазо в Приморье

Специалист сообщил корр. ИА PrimaMedia, что информация о необычной встрече уже проверяется сотрудниками Охотнадзора. Эксперт также отметил, что для здоровой рыси подобное появление у дороги и такое поведение — большая редкость, поэтому возможно у животного какое-то заболевание.