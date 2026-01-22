Губернатор оценил восстановление теплоснабжения в Горнозаводском округе

Напомним, в ночь с 4 на 5 января в котельной произошел взрыв газовоздушной смеси, из-за чего часть оборудования вышла из строя. Благодаря слаженной работе экстренных служб подачу тепла жителям удалось восстановить в тот же день. Дополнительно для надежности была подключена мобильная дизельная котельная компании «Т Плюс», доставленная из Лысьвы. Одновременно велись аварийно-восстановительные работы на стационарных котлах, что позволило выйти на нормативные показатели.