Губернатор оценил восстановление теплоснабжения в Горнозаводском округе

В ночь с 4 на 5 января в котельной произошел взрыв газовоздушной смеси.

Источник: Комсомольская правда

21 января губернатор Пермского края Дмитрий Махонин с рабочей поездкой посетил Горнозаводский округ. В поселке Теплая Гора он осмотрел котельную, где завершались ремонтные работы после аварии.

На данный момент объект функционирует в обычном режиме: задействованы два котла, температура в жилых домах соответствует установленным нормам. Специалисты ведут постоянный контроль параметров теплоснабжения. Ремонт третьего, последнего из основных котлов, продолжается.

Напомним, в ночь с 4 на 5 января в котельной произошел взрыв газовоздушной смеси, из-за чего часть оборудования вышла из строя. Благодаря слаженной работе экстренных служб подачу тепла жителям удалось восстановить в тот же день. Дополнительно для надежности была подключена мобильная дизельная котельная компании «Т Плюс», доставленная из Лысьвы. Одновременно велись аварийно-восстановительные работы на стационарных котлах, что позволило выйти на нормативные показатели.