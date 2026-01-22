Куда чаще всего ездили отдыхать узбекистанцы в 2025 году

Чаще всего узбекистанцы выбирали для отдыха соседние страны. Лидером стал Кыргызстан, который посетили 3,3 млн человек. Далее идут Казахстан и Таджикистан — по 1,3 млн туристов из РУз. Россия приняла 433,3 тыс. узбекистанцев.
Среди стран дальнего зарубежья популярностью пользовались Саудовская Аравия — 366,2 тыс., Турция — 268,9 тыс. и ОАЭ — 139,4 тыс.. Также в десятку популярных направлений вошли Египет, Китай и Вьетнам.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что c января по ноябрь 2025 года для учебы за рубежом выехали 27,8 тыс. граждан Узбекистана.