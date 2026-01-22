Ричмонд
В Симферополе планируют создать улавливающие парковки

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости Крым. В Симферополе планируют организовать улавливающие парковки при въезде в город, чтобы разгрузить транспортные потоки внутри крымской столицы. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский.

Источник: РИА "Новости"

«Буквально сегодня прошло рабочее совещание, которое было посвящено возможному размещению перехватывающих парковок. То есть, при подъезде к Симферополю будут выбраны локации, где у нас житель, который едет на работу в столицу, сможет оставить автомобиль, пересесть на общественный транспорт и по выделенной полосе продолжить путь на работу без пробок», — анонсировал Козловский.

Пилотный проект будет реализован в Симферополе, а в дальнейшем такую практику планируют распространить и на другие города республики, добавил министр. По его словам, сейчас специалисты определяют локации для обустройства улавливающих парковок.

При этом параллельно с появлением таких площадок в крымской столице могут ужесточить штрафы за неправильную парковку, не исключил Козловский.

О планах по устройству улавливающих парковок в Симферополе местные власти сообщали еще в 2023 году. Тогда рассматривались разные варианты их расположения на всех въездах в город: со стороны Севастополя, Ялты, Феодосии, Евпатории.