Москалькова: Киев не хочет забирать украинцев, эвакуированных из зоны СВО

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что украинские власти отказываются забирать своих граждан, эвакуированных из зоны боевых действий и находящихся сейчас в пунктах временного размещения на территории России.
По её словам, на данный момент в РФ находятся 46 украинцев, эвакуированных российскими военными из района СВО.
«Украинская власть не хочет их забирать, хотя это граждане Украины», — подчеркнула Москалькова в разговоре с журналистами.
Она уточнила, что условия содержания этих людей тщательно были проверены. Все эвакуированные прошли медицинское обследование, получили необходимые лекарства, обеспечены питанием и всем необходимым. Москалькова отметила, что украинцы благодарят российскую сторону за спасение.
Омбудсмен уточнила, что 6 украинских граждан находятся в пункте временного размещения в Курской области, 20 — в Орловской области. Кроме того, 11 человек сейчас находятся у своих родственников в Белгородской области.
Ранее стало известно, что Москалькова передала украинскому омбудсмену список военных ВСУ для обмена.