Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москалькова: Киев не хочет забирать украинцев, эвакуированных из зоны СВО

Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что Украина не желает забирать своих граждан, которые были эвакуированы российскими военными из зоны проведения специальной военной операции.

Источник: Аргументы и факты

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что украинские власти отказываются забирать своих граждан, эвакуированных из зоны боевых действий и находящихся сейчас в пунктах временного размещения на территории России.

По её словам, на данный момент в РФ находятся 46 украинцев, эвакуированных российскими военными из района СВО.

«Украинская власть не хочет их забирать, хотя это граждане Украины», — подчеркнула Москалькова в разговоре с журналистами.

Она уточнила, что условия содержания этих людей тщательно были проверены. Все эвакуированные прошли медицинское обследование, получили необходимые лекарства, обеспечены питанием и всем необходимым. Москалькова отметила, что украинцы благодарят российскую сторону за спасение.

Омбудсмен уточнила, что 6 украинских граждан находятся в пункте временного размещения в Курской области, 20 — в Орловской области. Кроме того, 11 человек сейчас находятся у своих родственников в Белгородской области.

Ранее стало известно, что Москалькова передала украинскому омбудсмену список военных ВСУ для обмена.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше