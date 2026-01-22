Парень, которого скрутили охранники в торговом центре Петербурга, умер в больнице

Молодой человек умер в больнице после жесткого задержания в торговом центре «Сити Молл» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «78.ru». Инцидент произошел 21 января.
По данным СМИ, на момент смерти молодому человеку было 24 года. Его госпитализировали после конфликта с охраной торгового центра, куда он попал при попытке кражи в одном из магазинов.
При задержании сотрудники службы безопасности решили силой остановить нарушителя, оказывавшего сопротивление, и прижали его к полу.
Ранее сообщалось, что в ходе этих действий молодой человек потерял сознание. Его доставили в медицинское учреждение, где позднее он скончался. Обстоятельства произошедшего выясняются, передает Telegram-канал.
Другой случай произошел на юге Москвы: двое мужчин пришли в торговый центр, расположенный на Кировоградской улице в столице, и устроили там дебош. Один из правонарушителей угрожал ножом охраннику.