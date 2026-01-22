ФАС усилит контроль за исполнением решений и предписаний в сфере тарифов

В этой связи документ предусматривает введение дополнительного основания для пересмотра предельных уровней тарифов — систематическое неисполнение органом регулирования решений ФАС. Такая мера, в том числе, должна обеспечить более быстрое и результативное выполнение предписаний службы и решений по досудебным разбирательствам.