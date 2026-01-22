ФАС усилит контроль за исполнением решений и предписаний в сфере тарифов

Федеральная антимонопольная служба России намерена усилить надзор за исполнением решений и предписаний в области тарифного регулирования, сообщили в пресс-службе ведомства.
Соответствующий законопроект, подготовленный ФАС, был принят Государственной думой в первом чтении.
При этом нарушения со стороны региональных органов тарифного регулирования зафиксированы у 56 структур, из которых пять регуляторов допустили их в совокупности.
В этой связи документ предусматривает введение дополнительного основания для пересмотра предельных уровней тарифов — систематическое неисполнение органом регулирования решений ФАС. Такая мера, в том числе, должна обеспечить более быстрое и результативное выполнение предписаний службы и решений по досудебным разбирательствам.
Кроме того, законопроект предполагает наделение правительства РФ полномочиями определять порядок распределения необходимой валовой выручки ФАС России между сетевыми организациями при принятии мер по устранению нарушений в рамках государственного контроля в электроэнергетике, передает ТАСС.
Ранее ФАС выдала предупреждение компании «Рузский РО» из-за обращения в ведомство товарищества собственников жилья (ТСЖ) в Подмосковье. Представители ведомства посчитали, что организация навязывает свои услуги, незаконно завышая тарифы.