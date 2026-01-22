Ричмонд
В Ташкенте автобусы будут ездить хуже обычного

Vaib.uz (новости Узбекистана. 22 января). Судя по всему, сегодня всех жителей Ташкента, которые утром отправились на работу, к вечеру ждёт не самое приятное завершение дня. Из-за ухудшения погодных условий в столице автобусы будут ходить с нарушением графика.

Источник: Vaib.Uz

А в наших реалиях это означает одно: ждать транспорт на остановках придётся дольше, а попасть в и без того «резиновые» автобусы в час пик станет ещё сложнее.

Как сообщили в «Тошшахартрансхизмат», из-за снегопада и осложнённой дорожной обстановки в ближайшие дни возможны отклонения от расписания.

«Из-за неблагоприятных погодных условий и связанных с этим затруднений в движении автотранспорта на улицах и дорогах возможны случаи увеличения времени движения и интервалов на отдельных автобусных маршрутах по сравнению с установленным графиком», — отметили в компании.

В «Тошшахартрансхизмат» также обратились к водителям личного транспорта с просьбой учитывать сложные погодные условия, соблюдать скоростной режим и не создавать дополнительных проблем для движения общественного транспорта. Аналогичная просьба адресована и пешеходам — быть предельно внимательными при переходе проезжей части.

Отдельно стоит помнить и о такси: ближе к вечеру цены, скорее всего, начнут расти так же стремительно, как падает терпение у пассажиров на остановках. Поэтому, если есть возможность, лучше попытаться выехать с работы пораньше, или морально подготовиться к длинному и холодному ожиданию автобуса.