В Ташкенте автобусы будут ездить хуже обычного

Отдельно стоит помнить и о такси: ближе к вечеру цены, скорее всего, начнут расти так же стремительно, как падает терпение у пассажиров на остановках. Поэтому, если есть возможность, лучше попытаться выехать с работы пораньше, или морально подготовиться к длинному и холодному ожиданию автобуса.