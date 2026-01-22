Ричмонд
Одна деревня упразднена в Беларуси

В Беларуси убрали еще одну деревню.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси на одну деревню стало меньше. Населенный пункт упразднили в Верхнедвинском районе. Подробности рассказали в Государственном комитете по имуществу.

Так, на Витебщине официально упразднена деревня Давыдово. Ранее населенный пункт входил в состав Освейского сельского совета.

Информация об упразднении еще одной деревни опубликована в бюллетене «Изменения наименований географических объектов Республики Беларусь» на сайте «Белгеодезия».

Ранее сообщалось, что в республике исчезли деревни Важаны и Заломы так же в Верхнедвинском районе, деревня Малая Дещенка в Узденском районе, поселки Алексеевка, Безбожник, Заручье и Калинино в Чечерском районе и другие населенные пункты. Но и появился новый населенный пункт — Хутор Изумрудный в Глубокском районе.