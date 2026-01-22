Эксперт Мкртчян назвал страны, в которых не любят россиян

Российских туристов за границей оценивают в первую очередь по их поведению, а не по национальности, сообщил в беседе с aif.ru вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.
По словам специалиста, даже в рамках одной и той же страны российского туриста, устроившего дебош, не будут любить, но когда он на следующий день протрезвеет и станет тише — его снова полюбят.
«Говорят, что к россиянам хорошо относятся в тех странах, где их больше. То есть в Египте и Турции. Но это не всегда так. Есть, например, египтяне, которые не очень хорошо к россиянам относятся. При этом на Фиджи российских туристов единицы, а относятся к ним там великолепно», — пояснил эксперт.
Мкртчян подчеркнул, что не любят за границей шумных, устраивающий беспорядки людей, при этом не столь важно, какая у человека национальность.
«Нет таких стран, где больше или меньше любят россиян. Вы можете быть россиянином, хорошим, порядочным человеком, приедете в Италию и к вам будет хорошее отношение. А можете быть французом, но алкоголиком и дебоширом, и к вам будут плохо относиться», — сказал он.
Ранее стало известно, что китайский курорт Санья становится магнитом для туристов из РФ.