Эксперт Мкртчян назвал страны, в которых не любят россиян

«Говорят, что к россиянам хорошо относятся в тех странах, где их больше. То есть в Египте и Турции. Но это не всегда так. Есть, например, египтяне, которые не очень хорошо к россиянам относятся. При этом на Фиджи российских туристов единицы, а относятся к ним там великолепно», — пояснил эксперт.