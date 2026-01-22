Сотрудник «Газпромнефть-СМ» создал уникальное учебное пособие по индустриальным маслам

Инженер-исследователь компании «Газпромнефть — СМ», кандидат технических наук Игорь Митин стал автором инновационного учебно-методического пособия, предназначенного для разработчиков смазочных материалов.
Большинство исследований, описанных в учебнике, выполнено на базе Научно-исследовательского центра компании. Игорь Митин выразил надежду, что пособие надолго останется актуальным руководством для тех, кто создает масла будущего.
Как подчеркнул генеральный директор Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Александр Иванов, создание такого учебного пособия является примером системной работы, которая сегодня ведется в промышленности России.
— Мы активно развиваем собственное научное направление. В нашем исследовательском центре разрабатываются уникальные рецептуры масел. Одним из инструментов в этой работе является цифровая система на базе искусственного интеллекта — «Алхимик». Системный подход к производству позволяет нам не просто удовлетворять существующий спрос, но и создавать продукцию на базе отечественного сырья под индивидуальные запросы рынка и избегать зависимости от внешних экономических факторов, — рассказал генеральный директор компании Анатолий Скоромец.