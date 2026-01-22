В Красноярске с февраля стартует второй этап записи в летние лагеря

Напомним, в первый этап, с 25 октября по 15 ноября 2025, распределяли места в муниципальные загородные лагеря. Теперь же родители смогут подать заявления на предоставление путевки в лагеря иной формы собственности, которые определят по итогам конкурсных процедур.
Очередь формируется по дате подачи заявления. В течение 15 рабочих дней после окончания приема заявлений родителей уведомят о получении путевки в лагерь.
Стоимость полной путевки на 21 день в 2026 году составит 40 719 рублей, но оплатить нужно только 30% от этой суммы, то есть 12 215 рублей 70 копеек.
«За 21 день ребенок в лагере сможет не только отлично отдохнуть, но и укрепить свое здоровье, восстановить силы, улучшить самочувствие и получить максимум пользы, наслаждаясь при этом интересной программой», — рассказала руководитель главного управления образования Марина Аксенова.
Она напомнила, что одна путевка в год положена детям в возрасте от 7 до 18 лет. Бланки заявлений находятся в школах, где учатся дети, при подаче нужно указать контактный телефон одного из родителей, а также предоставить копии паспорта и свидетельства о рождении ребенка. Все льготы при предоставлении путевок в загородные оздоровительные лагеря сохраняются.
Остаются неизменными сроки подачи заявлений для детей, оставшихся без попечения родителей, для которых предусмотрены бесплатные путевки. Опекунам необходимо обратиться с заявлением в Красноярский информационно-методический центр (ул. Вавилова, 90, телефон 265−49−49).
Узнать подробную информацию об организации летнего отдыха детей можно по телефону 263−81−43 или в школах Красноярска.