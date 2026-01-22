В Красноярске с февраля стартует второй этап записи в летние лагеря

Она напомнила, что одна путевка в год положена детям в возрасте от 7 до 18 лет. Бланки заявлений находятся в школах, где учатся дети, при подаче нужно указать контактный телефон одного из родителей, а также предоставить копии паспорта и свидетельства о рождении ребенка. Все льготы при предоставлении путевок в загородные оздоровительные лагеря сохраняются.