WSJ: США намерены сменить власть на Кубе до конца года

При этом Трамп, как отмечается, ориентируется на опыт Венесуэлы, где в январе этого года удалось похитить лидера страны Николаса Мадуро с помощью информатора из его ближайшего окружения. Источники WSJ называют захват Мадуро и последовавшие уступки со стороны оставшихся союзников «примером для подражания и сигналом для Кубы».