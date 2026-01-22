WSJ: США намерены сменить власть на Кубе до конца года

Белый дом ищет влиятельных лиц в правительстве Кубы, которые помогли бы Штатам свергнуть режим до конца 2026 года. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Издание сообщает, что во время встреч с кубинскими эмигрантами и представителями гражданских организаций в Майами и Вашингтоне члены администрации президента США Дональда Трампа «сосредоточились на поиске человека внутри действующего правительства, готового пойти на сделку». В окружении Трампа свержение кубинского режима рассматривают как «ключевое испытание стратегии национальной безопасности по переустройству Западного полушария».
При этом Трамп, как отмечается, ориентируется на опыт Венесуэлы, где в январе этого года удалось похитить лидера страны Николаса Мадуро с помощью информатора из его ближайшего окружения. Источники WSJ называют захват Мадуро и последовавшие уступки со стороны оставшихся союзников «примером для подражания и сигналом для Кубы».
Кроме того, Вашингтон изучает возможность усиления экономического давления на Кубу с целью ослабления власти. В числе рассматриваемых мер — прекращение поставок венесуэльской нефти и ограничение экспорта кубинской медицинской продукции. При этом издание отмечает, что попытка свержения испытывающего трудности кубинского правительства «может привести к турбулентности и гуманитарному кризису», чего Дональд Трамп, по данным издания, стремился избежать в случае с Венесуэлой.
Трамп ранее заявил, что Куба долгие годы жила благодаря нефти и деньгам Венесуэлы, однако больше этого не будет. Также глава Белого дома в соцсетях ответил на публикацию одного из пользователей, который написал, что глава Государственного департамента Марко Рубио «будет президентом Кубы». Республиканец оценил эту идею.