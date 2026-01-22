Под видом игр мошенники получают доступ к банковским счетам

В МВД России сообщили о новой схеме хищения денежных средств, при которой злоумышленники маскируют вредоносные программы под мобильные игровые приложения.
По данным ведомства, внутри так называемых «демо-версий» игр скрывается программа удалённого доступа к онлайн-банкингу. После установки такого приложения пользователь фактически предоставляет мошенникам возможность управлять финансовыми операциями на своём смартфоне.
В одном из зафиксированных случаев жительница Сыктывкара лишилась около 30 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже средств с банковского счёта.
В МВД рекомендуют устанавливать приложения только из официальных источников и внимательно изучать перечень запрашиваемых разрешений.