Под видом игр мошенники получают доступ к банковским счетам

Мошенники используют мобильные игры для распространения вредоносных программ, которые позволяют получить доступ к банковским приложениям пользователей, сообщили в МВД России.

Источник: Аргументы и факты

В МВД России сообщили о новой схеме хищения денежных средств, при которой злоумышленники маскируют вредоносные программы под мобильные игровые приложения.

По данным ведомства, внутри так называемых «демо-версий» игр скрывается программа удалённого доступа к онлайн-банкингу. После установки такого приложения пользователь фактически предоставляет мошенникам возможность управлять финансовыми операциями на своём смартфоне.

В одном из зафиксированных случаев жительница Сыктывкара лишилась около 30 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже средств с банковского счёта.

В МВД рекомендуют устанавливать приложения только из официальных источников и внимательно изучать перечень запрашиваемых разрешений.