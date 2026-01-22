В Тольятти повысили надежность сплава для саморастворяющихся имплантатов

В ходе исследования на базе ТГУ был протестирован сплав системы ZX10 (магний-цинк-кальций). Ученые сравнили два его состояния: крупнозернистое (литое) исходное состояние металла, и мелкозернистое, полученное в результате специальной обработки (экструзии) при температуре 320 градусов. Экструзия позволила уменьшить размер зерна в 10 раз, что радикально меняет свойства материала.