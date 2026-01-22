Когда возвращаются с работы: в Магнитогорске назвали самые аварийные часы для поездок по городу

В прошлом году водители чаще всего не уступали дорогу пешеходам на переходах и не соблюдали очередность проезда на перекрестках. При этом сами пешеходы стали вести себя на дорогах осторожнее — количество ДТП по их вине снизилось почти на 40%. Опасной тенденцией стал рост аварий с участием неопытных водителей со стажем менее двух лет — таких происшествий стало больше на 17%.