Когда возвращаются с работы: в Магнитогорске назвали самые аварийные часы для поездок по городу

Госавтоинспекция в Магнитогорске опубликовала статистику аварий за прошедший год. Судя по данным, общее число ДТП в городе за 2025 год немного выросло, но последствия стали менее тяжелыми.
— За двенадцать месяце на территории города Магнитогорска зарегистрировано увеличение количества дорожно-транспортных происшествий — на 1,5% (с 6095 до 6189), число погибших уменьшилось на 18% (с 16 до 13 человек), — рассказали в пресс-службе ГАИ.
Также резко сократилось количество серьезных ДТП по вине пьяных водителей. Таких аварий с пострадавшими стало меньше на 53%, а число погибших в них упало на 83%.
В прошлом году водители чаще всего не уступали дорогу пешеходам на переходах и не соблюдали очередность проезда на перекрестках. При этом сами пешеходы стали вести себя на дорогах осторожнее — количество ДТП по их вине снизилось почти на 40%. Опасной тенденцией стал рост аварий с участием неопытных водителей со стажем менее двух лет — таких происшествий стало больше на 17%.
Статистика выявила и наиболее опасное время на дорогах. Пик аварийности приходится на рабочие будни, особенно на пятницу. Больше всего ДТП происходит в «час пик» — с 16 до 18 часов, когда люди возвращаются с работы. Более 70% всех происшествий случаются в светлое время суток, что говорит о проблемах с внимательностью водителей в условиях обычного городского движения:
— Пик совершения ДТП приходится на временной промежуток с 08:00 до 19:0 в это время имело место 4635 ДТП (74,9% от общего количества ДТП), аварийное время с 16:00 до 17:00 — 524 ДТП, с 17:00 до 18:00 — 486 ДТП, с 14:00 до 15:00 — 441 ДТП.
Несмотря на рост общего числа аварий, в Госавтоинспекции отмечают и положительные изменения. Помимо снижения аварий с участием пьяных водителей, стало меньше случаев гибели пешеходов. Не зафиксировано ни одной смерти несовершеннолетних в ДТП, а общее число происшествий с детьми не увеличилось.