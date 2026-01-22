Россиянам напомнили, как проверить все сим-карты, зарегистрированные на свое имя

Узнать, сколько сим-карт оформлено на человека, можно через личный кабинет на портале «Госуслуги», а также через службу поддержки или офис мобильного оператора. Об этом сообщили в управлении МВД РФ по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий совместно с порталом «Объясняем.рф».
Самым простым способом в МВД назвали проверку через «Госуслуги». Для этого нужно зайти в профиль, открыть раздел «Сим-карты» и посмотреть список номеров, которые оформлены на паспорт владельца.
Альтернативой остаются обращение в поддержку оператора или визит в салон связи. Также правоохранители напомнили, что по закону на одного человека может быть оформлено не более 20 сим-карт. Если в перечне обнаружились незнакомые номера, от них нужно отказаться.
Сделать это можно через «Госуслуги» либо в офисе оператора. Отдельно отмечается, что если основной номер не отображается в списке, он мог быть привязан к старому паспорту. В таком случае потребуется обратиться к оператору и обновить данные.
В МВД также посоветовали проверить все сим-карты, оформленные на документы, включая недействительные. Это связано с тем, что на один паспорт иногда регистрируют номера для родственников или «про запас».
По оценке ведомства, такая проверка занимает несколько минут, но помогает избежать блокировки и снижает риск мошеннического оформления номеров без ведома владельца.
