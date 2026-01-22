В Ростовской области за сутки потушили семь пожаров и спасли пять человек

В донском регионе за сутки 21 января было ликвидировано семь пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области.
По информации ведомства, донские огнеборцы потушили семь пожаров, во время которых один человек пострадал, а пятеро были спасены.
Кроме того, сотрудники МЧС участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Всего за сутки на различные чрезвычайные ситуации выезжали 140 человек на 35 единицах спецтехники.
