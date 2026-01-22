В Свердловской области вновь обсуждают ограничения продажи алкоголя

На Среднем Урале вновь обсуждают ограничения продажи алкоголя. Изменения могут ввести уже этой осенью. О введении временных рамок и других способов снизить потребление алкоголя рассказал главный нарколог УрФО Антон Поддубный в эфире программы ОТВ.
— Мы уже подходим к тому, что ограничительные меры по продаже алкоголя необходимо вводить у нас в регионе. У нас доступность алкоголя крайне высокая, в шаговой доступности, — отметил главный нарколог.
Антон Поддубный подчеркнул, что человек, когда идет домой и заходит за хлебом, увидев перед собой бутылку, может совершить импульсивную покупку. Одной из ограничительных мер он предлагает перенос алкоголя в отдельные зоны магазина.
Отмечается, что на сегодняшний день Средний Урал находится в лидерах по числу выпитого алкоголя. В регионе этот показатель составляет 10 литров на душу населения, в то время как общероссийский — 8 литров. По мнению главного нарколога, увеличение стоимости алкоголя, которая прогнозируется в районе 30%, не улучшит статистику.