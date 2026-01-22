В Свердловской области вновь обсуждают ограничения продажи алкоголя

Отмечается, что на сегодняшний день Средний Урал находится в лидерах по числу выпитого алкоголя. В регионе этот показатель составляет 10 литров на душу населения, в то время как общероссийский — 8 литров. По мнению главного нарколога, увеличение стоимости алкоголя, которая прогнозируется в районе 30%, не улучшит статистику.