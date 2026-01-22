Туризму дали место. Почему регион не дотянул до топ-10 России

Результат рейтинга показывает, что для приближения к первой десятке по стране нужно активнее развивать именно инфраструктуру и сервис. Опрошенные эксперты отметили и такую болезненную тему для регионального туризма, как логистика. «Нам не хватает дешёвых авиабилетов, — констатировал Чернявский. — Логистика — один из самых тяжёлых вопросов. Это очень серьёзная статья расходов. Если бы у нас была такая доступность, как условно в Ярославле или Суздале, то, конечно, мы были бы не на 11-м месте».