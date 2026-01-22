Туризму дали место. Почему регион не дотянул до топ-10 России

Результаты рейтинга Русского географического общества «Погнали!» по итогам 2025 года принесли краю противоречивые, но в целом обнадёживающие новости.
Регион занял второе место в Сибирском федеральном округе, уступив только Кузбассу. И встал на 11-е место в общероссийском зачёте, разделив эту позицию с Тюменской и Самарской областями, Приморским краем и Крымом.
Не самый плохой результат.
Аналитики оценивали регионы по 50 показателям — от числа туристов и отелей до интереса в интернете, безопасности и экологии. Этот результат высветил как прочные позиции края в Сибири, так и серьёзные вызовы, связанные с инфраструктурой и логистикой, которые мешают конкурировать с абсолютными лидерами страны — Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем.
Политолог Александр Чернявский прокомментировал результаты, отметив, что 11-е место в России и второе в СФО — это нормально и отражает прогресс последних лет.
«У нас этой отрасли начали уделять внимание, только когда стали готовиться к Универсиаде-2019. До этого туристическая сфера в крае была на периферии. То, что было сделано за последние лет семь-восемь, достаточно серьёзно», — считает эксперт.
Однако он выразил недоумение относительно методики выбора. «Честно говоря, удивительно, что первое место в Сибири занимает Кузбасс. Уж точно никогда у него не было репутации туристического. Раскрученные бренды — Алтай, Байкал. Кузбасс вдруг вырвался вперёд, что говорит о странности этого рейтинга. Я, если честно, в это не верю. При упоминании Кузбасса возникает максимум горнолыжный курорт Шерегеш. Поэтому, может быть, оценивался размер каких-то инвестиций?».
Чернявский уверен, что главный потенциал края — его уникальная природа — от арктических просторов до горных хребтов, и акцент стоит делать именно на природных диковинках. Он также отметил перспективность работы с китайским туристическим рынком. «Я считаю, это очень перспективное направление, так как что касается именно международного туризма, первым и главным партнёром в силу логистики будет именно Китай».
Однако для этого, по словам политолога, необходимо разрабатывать специальные маршруты и учитывать высокие требования азиатских туристов к уровню сервиса.
Природа не спасёт.
Депутат Заксобрания, альпинист Алексей Кулеш согласен с тем, что наш край уникален, но подчёркивает: одной природы мало. «Красноярский край действительно уникален по своим климатическим зонам и природным ландшафтам. Это и Северный Ледовитый океан, и тундра, и Эвенкия, где упал Тунгусский метеорит. Это Ергаки, горы, тайга. Но было бы ошибочным полагать, что природные артефакты сами по себе могут привлечь туристов. Современный турист хочет комфорта», — заявил Кулеш. Ключевой задачей он назвал развитие инфраструктуры, особенно транспортной, вопрос которой для такого огромного региона крайне острый.
«Пересаживание путешественников поочередно с автобуса на водный транспорт, а потом с комфортом в самолёт, как этого требует развитый туризм, — это задача, наверное, даже не самого края, а в том числе федерального центра. Нам понадобится помощь в подготовке посадочных полос, аэровокзалов. Водный транспорт исторически развит, но мы утратили многие посадочные площадки, и не просто восстановить движение по Енисею», — пояснил депутат.
Он также отметил проблему размещения туристов: бизнес строит гостиницы и гостевые дома там, где уже есть поток, — в Красноярске, Минусинске, в районах летнего отдыха. А вот на Крайнем Севере, у озера Лама или в эвенкийских посёлках, гостиницы требуют дорогостоящей модернизации.
Третьим критически важным направлением Кулеш назвал подготовку кадров — гидов и проводников, чему помогают грантовые программы. Но здесь тоже требуется внимание.
Между гастротуром и Ергаками.
Аналитики РГО отметили в рейтинге, что край активно развивает новое направление — гастрономический туризм. Однако главным богатством региона по-прежнему остаётся природа: от знаменитых Столбов до арктических просторов и топовых локаций вроде горного массива Ергаки.
Результат рейтинга показывает, что для приближения к первой десятке по стране нужно активнее развивать именно инфраструктуру и сервис. Опрошенные эксперты отметили и такую болезненную тему для регионального туризма, как логистика. «Нам не хватает дешёвых авиабилетов, — констатировал Чернявский. — Логистика — один из самых тяжёлых вопросов. Это очень серьёзная статья расходов. Если бы у нас была такая доступность, как условно в Ярославле или Суздале, то, конечно, мы были бы не на 11-м месте».
Второе место в Сибири — лишь промежуточный этап на этом длинном и перспективном пути. Несмотря на сложности, в крае есть понимание векторов развития. Принята программа по развитию туризма, идут работы по привлечению международных, особенно китайских, туристов, готовятся профессиональные гиды. Алексей Кулеш резюмировал: «Всё это требует не только денег, но и времени, человеческого ресурса. Уверен, что у Красноярского края с его огромным туристическим потенциалом в этом смысле большое будущее».