Супермаркет «Флагман» в центре Омска закрывается

Процесс завершится в январе 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 20 января, ООО «Супермаркет “Флагман” официально предупредило о своей стартующей ликвидации. Это юрлицо продуктового магазина в ТОК “Флагман” в Омске на улице Фрунзе.

«Общество с ограниченной ответственностью “Супермаркет “Флагман” уведомляет о ликвидации Общества в соответствии с решением № 4 единственного участника ООО “Супермаркет “Флагман” от 20.01.2026 года”, — гласит официальное сообщение, размещенное на портале “Федресурс”.

Завершить все юридические процедуры ООО планирует не слишком скоро 19 января 2027 года.

ООО «Супермаркет “Флагман” учреждено в апреле 2015 года. Сами торговые площади располагались в цокольном этаже одноименного торгово-офисного комплекса.

Ранее КП-Омск писала, что в Омске закрываются магазины сети Marafett.