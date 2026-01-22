Сотрудники полиции в Индонезии спасли женщину из пасти трехметрового крокодила

Сотрудники полиции спасли женщину, на которую напал крокодил у водохранилища в индонезийском городе Таракан. Об этом во вторник, 20 января, сообщили в полиции страны.
Инцидент произошел днем 19 января, когда местная жительница собирала траву для скота на берегу водохранилища Персемаян. В этот момент на нее внезапно напал трехметровый крокодил, который схватил женщину и потащил ее в сторону воды.
Неподалеку находились сотрудники полиции, проводившие занятия по физической подготовке. Услышав крики о помощи, они оперативно прибежали на место и сумели заставить рептилию разжать челюсти, освободив пострадавшую.
Женщину доставили в городскую больницу на служебном автомобиле. По словам врачей, она получила серьезные травмы, включая перелом правой голени, передает сайт полиции.
В середине декабря крокодил напал и утащил в воду 16-летнюю девушку в Уганде. Перед этим хищник не ел порядка 30 дней. Рептилия трижды всплывала на поверхность, держа девушку в пасти. В том же месяце крокодил в Зимбабве растерзал женщину, которая отдыхала у реки в компании мужа и друзей.