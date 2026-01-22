Сотрудники полиции в Индонезии спасли женщину из пасти трехметрового крокодила

В середине декабря крокодил напал и утащил в воду 16-летнюю девушку в Уганде. Перед этим хищник не ел порядка 30 дней. Рептилия трижды всплывала на поверхность, держа девушку в пасти. В том же месяце крокодил в Зимбабве растерзал женщину, которая отдыхала у реки в компании мужа и друзей.