Стали известны причины приостановки работы новокузнецкого роддома

В Новокузнецке Кемеровской области работа акушерского отделения № 1 была временно остановлена на срок 90 дней из-за ряда выявленных проблем, включая наличие грибка на стенах, изношенную мебель и выход из строя вентиляционной системы. Как сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области, прием рожениц с признаками ОРВИ и здоровых женщин осуществлялся через один и тот же санпропускник.
Ранее, 19 января, суд проинформировал о приостановке работы роддома № 1 в Новокузнецке, где в период новогодних праздников скончались девять новорожденных. Представитель Роспотребнадзора подтвердила наличие нарушений, что послужило основанием для возбуждения дела об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ, касающейся нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
Согласно заявлению суда, эксплуатация акушерского стационара № 1 не соответствовала санитарным правилам и не обеспечивала безопасные условия труда, быта и отдыха для персонала и пациентов.
В ходе проверки, проведенной управлением Роспотребнадзора, было обнаружено грибковое поражение стен в процедурной, операционном блоке и послеродовых палатах. Отмечено отсутствие закрытых коробов для водопроводных труб, наличие всего одной раковины в послеродовом помещении вместо необходимых двух, а также отсутствие отдельных выходов для пациентов и сотрудников в операционном блоке. Кроме того, прием рожениц с подозрением на инфекции осуществлялся через тот же санпропускник, что и консультации здоровых женщин. Вентиляционное оборудование в подвале и на чердаке находилось в разрушенном состоянии.
Сообщается, что суд принял во внимание признание вины и отсутствие отягчающих обстоятельств при вынесении решения. Подобные нарушения были зафиксированы еще в 2021 году, когда на 14 суток останавливали работу операционного блока роддома № 1 из-за грибка на стенах и отсутствия части необходимого оборудования в помещениях сестер-хозяек в подвале.