Стали известны причины приостановки работы новокузнецкого роддома

В ходе проверки, проведенной управлением Роспотребнадзора, было обнаружено грибковое поражение стен в процедурной, операционном блоке и послеродовых палатах. Отмечено отсутствие закрытых коробов для водопроводных труб, наличие всего одной раковины в послеродовом помещении вместо необходимых двух, а также отсутствие отдельных выходов для пациентов и сотрудников в операционном блоке. Кроме того, прием рожениц с подозрением на инфекции осуществлялся через тот же санпропускник, что и консультации здоровых женщин. Вентиляционное оборудование в подвале и на чердаке находилось в разрушенном состоянии.