Россельхознадзор усилил контроль за продукцией двух белорусских мясокомбинатов

Продукция двух белорусских мясокомбинатов попала под усиленный контроль в России.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзором введен усиленный контроль в отношении продукции с двух белорусских мясокомбинатов. Подробнее говорится в документе, опубликованном на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России.

В частности, Россельхознадзором введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении двух белорусских производителей: Березовского мясоконсервного комбината и Волковысского мясокомбината.

Причиной усиления контроля стало выявление несоответствий в продукции белорусских предприятий. Так, в мясных консервах из говядины из Березы нашли кетопрофен, а в говядине из Волковыска — бактерии группы кишечной палочки.

В связи с этим изменился статус данных белорусских предприятий в реестре Таможенного союза. Содержится отметка: «усиленный лабораторный контроль в связи с первичным выявлением».

