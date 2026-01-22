Россельхознадзор усилил контроль за продукцией двух белорусских мясокомбинатов

Россельхознадзором введен усиленный контроль в отношении продукции с двух белорусских мясокомбинатов. Подробнее говорится в документе, опубликованном на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России.
В частности, Россельхознадзором введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении двух белорусских производителей: Березовского мясоконсервного комбината и Волковысского мясокомбината.
Причиной усиления контроля стало выявление несоответствий в продукции белорусских предприятий. Так, в мясных консервах из говядины из Березы нашли кетопрофен, а в говядине из Волковыска — бактерии группы кишечной палочки.
В связи с этим изменился статус данных белорусских предприятий в реестре Таможенного союза. Содержится отметка: «усиленный лабораторный контроль в связи с первичным выявлением».
Между тем Беларусь стала главным покупателем российского пива.
И мы писали, что женское радио появится в Беларуси.
Тем временем еще одна деревня упразднена в Беларуси.