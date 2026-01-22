Ричмонд
Избитый охранником в петербургском ТЦ юноша умер в больнице

В петербургской больнице умер 16-летний юноша, который ранее был доставлен туда после инцидента с сотрудниками службы безопасности крупного торгового центра. В связи с произошедшим Следственный комитет инициировал проведение проверки, пишет Mash на Мойке.

Источник: Life.ru

Погибшего парня заподозрили в краже и жёстко задержали, применив силу. Видео © Telegram / Mash на Мойке.

Напомним, инцидент произошёл в Санкт-Петербурге накануне вечером. В «Сити Молле» охранник сильно ударил молодого человека, заподозрив его в краже. После удара парень упал на плитку, забился в конвульсиях и потерял сознание. Приехавшие медики зафиксировали у него отсутствие пульса, после чего юношу срочно унесли на носилках.

