Избитый охранником в петербургском ТЦ юноша умер в больнице

Погибшего парня заподозрили в краже и жёстко задержали, применив силу. Видео © Telegram / Mash на Мойке.
Напомним, инцидент произошёл в Санкт-Петербурге накануне вечером. В «Сити Молле» охранник сильно ударил молодого человека, заподозрив его в краже. После удара парень упал на плитку, забился в конвульсиях и потерял сознание. Приехавшие медики зафиксировали у него отсутствие пульса, после чего юношу срочно унесли на носилках.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.