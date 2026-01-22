Избитый охранником в петербургском ТЦ юноша умер в больнице

Напомним, инцидент произошёл в Санкт-Петербурге накануне вечером. В «Сити Молле» охранник сильно ударил молодого человека, заподозрив его в краже. После удара парень упал на плитку, забился в конвульсиях и потерял сознание. Приехавшие медики зафиксировали у него отсутствие пульса, после чего юношу срочно унесли на носилках.