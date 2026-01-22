В Сибирском зоопарке соболь Андрейка поранил свою подругу Вафельку

В Сибирском зоопарке в поселке Никола Иркутского района у соболей произошла настоящая семейная драма. Cоболь Андрейка поранил свою подругу Вафельку. Подстрадавшего зверька экстренно доставили в ветеринарную клинику, где ей оказали необходимую помощь. У соболя была прокусана лапка.
— Мы очень переживали за Вафельку. К счастью, ветеринары быстро справились с травмой, и теперь она находится под наблюдением у нас в зоопарке, — поделились с КП-Иркутск сотрудники зоопарка.
У соболя была прокусана лапка. Фото: телеграм-канал Сибирского зоопарка.
Сейчас Вафелька восстанавливается в комфортных условиях своего привычного вольера. Важно помнить, что даже в таких условиях животные требуют нашего внимания и заботы. Тем временем Андрейка продолжает радовать посетителей своим игривым характером.