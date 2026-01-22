Генпрокуратура обжаловала решение об изъятии имущества Тимура Иванова на 1,2 млрд рублей

Напомним, что Тимур Иванов, ранее занимавший пост заместителя министра обороны РФ и отвечавший за обеспечение военных жильём и имуществом, оказался в центре коррупционного скандала в 2024 году. Его арестовали по подозрению во взяточничестве, а к июлю 2025 года он получил 13-летний срок за растрату. Помимо уголовного преследования, Генпрокуратура инициировала процесс конфискации его незаконно нажитого имущества. Недавно Арбитражный суд Москвы признал Иванова банкротом из-за крупного долга перед банком. Теперь ему предстоит передать государству усадьбу стоимостью около 800 миллионов рублей в качестве компенсации.