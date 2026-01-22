Генпрокуратура обжаловала решение об изъятии имущества Тимура Иванова на 1,2 млрд рублей

Апелляционное представление зарегистрировал первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. Подробности жалобы не раскрываются. Пока другие участники процесса, включая самого Иванова, апелляции не подавали.
В судебном решении поясняется, что иск надзорного ведомства был удовлетворён практически полностью. Суд отказал лишь в обращении в доход государства одного автомобиля Bentley, оформленного на бывшую супругу фигуранта Светлану Захарову.
По версии следствия, Иванов приобрёл на неподтверждённые доходы 44 объекта недвижимости, доли в компаниях, автомобили премиум-класса и предметы роскоши, в том числе представляющие культурную ценность. Для сокрытия активов он оформлял имущество на родственников и подконтрольные фирмы. На его счетах и при обысках было обнаружено более 260 млн рублей наличных средств.
Напомним, что Тимур Иванов, ранее занимавший пост заместителя министра обороны РФ и отвечавший за обеспечение военных жильём и имуществом, оказался в центре коррупционного скандала в 2024 году. Его арестовали по подозрению во взяточничестве, а к июлю 2025 года он получил 13-летний срок за растрату. Помимо уголовного преследования, Генпрокуратура инициировала процесс конфискации его незаконно нажитого имущества. Недавно Арбитражный суд Москвы признал Иванова банкротом из-за крупного долга перед банком. Теперь ему предстоит передать государству усадьбу стоимостью около 800 миллионов рублей в качестве компенсации.
