Daily Mail: На военно-морской авиабазе в США с 1950-х годов находится НЛО

До этого член комитета по надзору Палаты представителей США Тим Берчетт заявил, что слышал от военных отчеты о наблюдении в океане крупного и чрезвычайно быстрого неопознанного летающего объекта. По его словам, НЛО имело размеры, сопоставимые с футбольным полем.