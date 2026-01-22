Главный нарколог УрФО предложил ограничить продажу алкоголя

Одним из вариантов ограничений может стать перенос алкоголя в отдельные зоны магазинов.
На Среднем Урале предлагают ввести ограничения для розничной продажи алкоголя. Рассматривается вариант размещать горячительные напитки в отдаленно выделенных зонах магазинов. Об этом заявил главный нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный.
«Мы уже подходим к тому, что ограничительные меры по продаже алкоголя необходимо вводить у нас в регионе. У нас доступность алкоголя крайне высокая, в шаговой доступности», — заявил Поддубный в программе «Акцент» на ОТВ. Он подчеркнул, что действующие правила не сдерживают объемы потребления.
В качестве одной из первоочередных мер нарколог предложил изменить выкладку спиртного в магазинах. Он указал, что сейчас покупатель сталкивается с алкоголем сразу при входе в торговый зал. По словам Поддубного, размещение бутылок в отдельных зонах, удаленных от касс и базовых продуктов, могло бы снизить число покупок горячительных напитков.
Сейчас Средний Урал лидирует по потреблению алкоголя — 10 литров алкоголя в год при общероссийском показателе в восемь литров. При этом ожидаемый рост стоимости спиртных напитков до 30% в течение года, по оценке Поддубного, не окажет существенного влияния на снижение потребления.
Ранее в Свердловской области обсуждали возможный запрет продажи алкоголя. Власти заявили, что изучают опыт других регионов, но приоритет отдают созданию условий для осознанного отказа от алкоголя, а не введению ограничений. Против в полном запрете выступал и губернатор Денис Паслер.