Главный нарколог УрФО предложил ограничить продажу алкоголя

«Мы уже подходим к тому, что ограничительные меры по продаже алкоголя необходимо вводить у нас в регионе. У нас доступность алкоголя крайне высокая, в шаговой доступности», — заявил Поддубный в программе «Акцент» на ОТВ. Он подчеркнул, что действующие правила не сдерживают объемы потребления.