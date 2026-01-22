Москвичей призвали пересесть на городской транспорт в четверг

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Москвичам стоит выбирать для поездок городской транспорт в четверг из-за возможных локальных ограничений движения, сообщает столичный департамент транспорта.
«В связи с возможными локальными ограничениями движения в центре сегодня для поездок используйте метро. Поездки на автомобиле планируйте после 20:00. Так будет быстрее», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения.