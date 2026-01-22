Трудовой договор в мессенджере: Минтруд готовит поправки для работы через Max

Министерство труда России разработало законопроект, разрешающий использование мессенджера Max для официального кадрового документооборота. Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с текстом документа, соответствующие поправки в Трудовой кодекс могут вступить в силу уже с 1 сентября.
Согласно проекту, мессенджер будет интегрирован в трудовые отношения в двух ключевых аспектах. Во-первых, его смогут подключать к внутренним информационным системам работодателей, а также к государственной цифровой платформе «Работа в России». Это позволит направлять сотрудникам запрошенные документы или их копии, подписанные простой электронной подписью, непосредственно через мессенджер, что является альтернативой личному кабинету на портале «Госуслуги».
Во-вторых, поправки предусматривают возможность заключения дистанционных трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним через Max с использованием электронной подписи работника.
Ранее Минтруда России объявило о новой схеме индексации пенсий, она начала действовать с 2026 года. Так, 1 января 2026 года выплаты увеличились в один этап, а размер повышения превысил уровень инфляции.