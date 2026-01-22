Трудовой договор в мессенджере: Минтруд готовит поправки для работы через Max

Согласно проекту, мессенджер будет интегрирован в трудовые отношения в двух ключевых аспектах. Во-первых, его смогут подключать к внутренним информационным системам работодателей, а также к государственной цифровой платформе «Работа в России». Это позволит направлять сотрудникам запрошенные документы или их копии, подписанные простой электронной подписью, непосредственно через мессенджер, что является альтернативой личному кабинету на портале «Госуслуги».