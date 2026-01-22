Прокурор ХМАО вступился за жителей, которые жаловались на задержку автобусов

Прокуратура начала проверку после жалоб жителей на работу общественного транспорта.
Прокурор округа Дмитрий Попов поручил организовать проверку после жалоб жителей Сургута на задержку автобусов и холод в салонах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«В рамках надзорных мероприятий будет проверена достаточность автобусов на городском маршруте. Их техническое состояние, соблюдение нормативных требований к температурному режиму, расписания движения», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
После проверки прокуратура примет меры реагирования. Жалобы жителей на контроле прокурора округа.