Прокурор ХМАО вступился за жителей, которые жаловались на задержку автобусов

Прокурор округа Дмитрий Попов поручил организовать проверку после жалоб жителей Сургута на задержку автобусов и холод в салонах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура начала проверку после жалоб жителей на работу общественного транспорта.

«В рамках надзорных мероприятий будет проверена достаточность автобусов на городском маршруте. Их техническое состояние, соблюдение нормативных требований к температурному режиму, расписания движения», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

После проверки прокуратура примет меры реагирования. Жалобы жителей на контроле прокурора округа.