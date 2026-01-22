Мурашко оценил эффект от системы централизованных закупок медтоваров

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Внедрение системы централизованных закупок в российском здравоохранении позволило снизить стоимость медтоваров в стране на 40%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Централизованные закупки, они в нашей сегодняшней практике дают и экономический эффект, в первую очередь. По некоторым позициям произошло снижение более чем на 40%», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что Минздрав на сэкономленные деньги смог реализовать проект «Цифровая морфология», где разработчики — отечественные производители приборов и программного обеспечения.
«Важно иметь всю линейку оборудования, которая закрывает, скажем, экстренную помощь, реанимационную защиту. В этой линейке у нас сегодня уровень производства наших непосредственно производителей со стороны где-то 85%», — пояснил министр.