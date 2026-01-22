1,7 тыс. белгородцев отселили от места обнаружения воронки от боеприпаса

В Белгородской области более 1700 человек эвакуировали из-за обнаружения воронки от боеприпаса. По данным Telegram-канала регионального оперштаба, около 50 жителей разместились в пунктах временного пребывания.
В Белгороде продолжаются работы по обезвреживанию боеприпаса. На месте работают специалисты МЧС и взрывотехники Минобороны, задействована тяжелая техника. Также действует оперативный штаб администрации города.
Мэр Валентин Демидов ранее сообщал, что движение транспорта ограничено на участке улицы Губкина от Спортивной до Буденного из-за проводимых работ.