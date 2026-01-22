В аэропортах Краснодара и Геленджика отменили ограничения на полеты

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на территории терминалов произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Для ликвидации последствий происшествия были задействованы 97 человек и 29 единиц техники, в том числе подразделения МЧС России. Полной ликвидации возгорания удалось достичь спустя почти десять часов после его начала.