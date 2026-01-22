Тренер омского «Авангарда» Ги Буше остался сильно недоволен победой в Уфе

«Авангард» 20 января победил на чужом льду «Салават Юлаев» 5:2 в матче чемпионата КХЛ, о чем мы уже сообщали. Главный тренер клуба Ги Буше оценил встречу и, что интересно, несмотря на успех, отметил свое недовольство содержанием игры своих хоккеистов.
"Первый период здорово провели, во втором играли на уровне любителей. Если кратко подводить итоги матча: бывает так, что ты выигрываешь, но игрой совершенно недоволен, так было и сегодня. Гуляев сегодня действовал здорово, мы очень рады, что он вернулся. Прошлый матч Игумнов пропускал, думаю, он здорово поработал в это время, и сегодня мы увидели результат.
Меняли ли мы что-то после второго периода? Нет, ничего. Ключевое — это привычка выигрывать, она у нас присутствует. Мы понимаем, что мы делаем, игроки вышли и продолжили работать", — высказался наставник.
Ранее мы также писали, что капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов, сделав хет-трик в матче с «Трактором» (и тем самым всего второй в своей карьере вообще), установил рекорд КХЛ среди защитников.