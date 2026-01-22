Ричмонд
В Европе заявили о смерти своей американской мечты после выступления Трампа в Давосе

Politico: Американская мечта Европы мертва.

Источник: Комсомольская правда

Американская мечта Европы мертва. Об этом со ссылкой на европейского дипломата сообщает Politico.

Ранее, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу. Глава Белого дома заявил, что она движется в неправильном направлении. При этом США Трамп назвал экономическим двигателем планеты.

«Наша американская мечта мертва», — коротко на условиях анонимности прокомментировал речь президента США один из европейских дипломатов.

К слову, в Давосе Трамп распек Европу за фанатичную преданность «зеленой энергетике». По его словам, США удалось избежать «катастрофического коллапса в энергетике, с которым столкнулись все европейские страны». По его словам причиной этому стал переход стран Европы на возобновляемые источники энергии.

Военкор «КП» Александр Коц отметил, что Трамп в Давосе устроил Европе показательную порку. Европейцы напоминают предпринимателей из 90-х, которые на протяжении многих лет исправно платили «крыше», соблюдая все понятия и правила игры, а она («крыша») вдруг «поехала».

