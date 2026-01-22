Создана революционная технология метеоустойчивой лазерной связи

МОСКВА, 22 января /ТАСС/. Российские ученые создали и испытали революционную технологию метеоустойчивой лазерной связи, сказал ТАСС научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев.
"Создана и испытана революционная отечественная технология метеоустойчивой лазерной связи в среднем ИК-диапазоне, не имеющая аналогов в России. На основе отечественных квантово-каскадных лазеров и детекторов разработана и продемонстрирована работа беспроводного канала связи. Это значительный шаг к достижению технологического суверенитета России в области перспективных систем связи и сенсорики.