Малкин поднялся на 37-ю позицию в списке лучших снайперов НХЛ, забив шайбу «Калгари Флэймз»

Российский хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поднялся на 37-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Спортсмен улучшил свои позиции, забив гол в гостевом матче против «Калгари Флэймз».

Источник: Life.ru

Эта шайба стала 525-й в карьере Малкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Благодаря ей форвард обошёл в историческом рейтинге легендарного канадского хоккеиста Брайана Троттье и сравнялся по количеству голов со словацким нападающим Марианом Госсой.

Теперь Малкин вплотную приблизился к новым вершинам в списке величайших бомбардиров лиги. Впрочем до первенства в этом зачёте ему пока далеко: действующий рекорд принадлежит ещё одному нашему соотечественнику Александру Овечкину, на счету которого 917 голов.

Стоит отметить, что в декабре Малкин травмировал плечо и был вынужден сделать перерыв для восстановления. Из-за этого он пропустил 15 матчей КХЛ, а его команда потерпела за это время девять поражений.

Тем временем Александр Овечкин также продолжает вписывать своё имя в историю лиги. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» поднялся на 18-е место по количеству проведённых матчей в регулярных чемпионатах НХЛ (1541 игра), обойдя Шейна Доуна и Джонни Буцика. В возрасте 40 лет он демонстрирует уникальную результативность, набрав 42 очка (20+22) в 50 играх сезона — это лучший показатель для игроков его возраста со времён Теему Селянне. При этом Овечкин, оставаясь лучшим снайпером в истории НХЛ с 917 голами, не забивает уже четыре матча подряд, но в сумме с плей-офф приближается к отметке в 1000 голов.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.