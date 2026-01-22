Малкин поднялся на 37-ю позицию в списке лучших снайперов НХЛ, забив шайбу «Калгари Флэймз»

Тем временем Александр Овечкин также продолжает вписывать своё имя в историю лиги. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» поднялся на 18-е место по количеству проведённых матчей в регулярных чемпионатах НХЛ (1541 игра), обойдя Шейна Доуна и Джонни Буцика. В возрасте 40 лет он демонстрирует уникальную результативность, набрав 42 очка (20+22) в 50 играх сезона — это лучший показатель для игроков его возраста со времён Теему Селянне. При этом Овечкин, оставаясь лучшим снайпером в истории НХЛ с 917 голами, не забивает уже четыре матча подряд, но в сумме с плей-офф приближается к отметке в 1000 голов.