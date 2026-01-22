Солнце принесет неприятный сюрприз: ожидается новая буря

В период с 26 по 27 января россияне могут столкнуться с очередной магнитной бурей. Соответствующий прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Данные представлены на официальном сайте.
Как следует из опубликованных данных, в ближайшие несколько дней геомагнитная обстановка будет спокойной. Так, в период с 22 по 25 января включительно никаких опасных явлений не ожидается. Однако уже к 26 января ситуация сильно изменится.
Тогда, согласно прогнозу ученых, может произойти магнитная буря. Предположительно, ее уровень составит G1. Причем длиться она будет весь день 26 января. Аналогичная ситуация сложится на следующий день. Тогда возмущения продолжаться в течение всего дня.
Немногим ранее о текущей обстановке высказывался глава Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. Он подчеркивал, что недавно Земля пережила самый сильный радиационный шторм в XXI веке. Причем все произошло буквально на днях.