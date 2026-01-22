Ричмонд
Синоптик рассказал, когда в Свердловской области отступят морозы

В Свердловской области крепкие морозы отступят с 23 января. Об этом URA.RU сообщил синоптик Александр Ильин.

Уже к концу недели свердловчан ожидает потепление.

В Свердловской области крепкие морозы отступят с 23 января. Об этом URA.RU сообщил синоптик Александр Ильин.

«В пятницу и субботу ожидается около −26 и −21 градуса, а в воскресенье воздух прогреется до −17…−19. В начале следующей недели дневные и ночные показатели будут держаться в диапазоне −10…−15 градусов», — рассказал Ильин.

При этом специалист предупредил, что ночное похолодание сохранится как минимум до конца недели. С четверга по субботу местами температура может опускаться до −30…−35 градусов. Самые суровые условия прогнозируются на севере Свердловской и Тюменской областей.

В регион морозы держатся с 21 января. Жителям области рассылают SMS-оповещения от RSCHS о понижении температуры −42 градусов.