Пермяки платят десятки тысяч рублей за лыжные прогулки

Лыжи можно взять в прокате.
В Пермском крае в разгаре сезон лыжных походов. Турфирмы предлагают пермякам выбраться из города на несколько дней, чтобы прогуляться на лыжах среди гор. Такие путешествия не из легких — нужно нести рюкзак, а ночевать в палатках. Но люди готовы платить за это более 25 тысяч рублей.
В 25 500 рублей, например, обойдется лыжный поход на хребты Нургуш и Зюраткуль, который рассчитан на 4,5 дня. Трехдневный переход по Усьвинскому кольцу обойдется дешевле — 17 500 рублей. По словам туроператоров, такие походы пользуются популярностью. Для одних, это способ проверить себя, для других просто возможность выбраться из города, насладиться природой и перезагрузиться.
Если лыжи не для вас, то выбраться в горы зимой все равно можно. Туроператоры кроме лыжных предлагают пешие походы, а также выезды на снегоходах. Они занимают от одного до трех дней, а цена зависит не только от продолжительности, но и от удаленности от Перми.