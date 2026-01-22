Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Долина на первом концерте после выселения из квартиры спела про месть

Долина выступила на сцене премии имени Высоцкого после завершения ситуации с квартирой в Хамовниках.

Источник: Аргументы и факты

Народная артистка России Лариса Долина исполнила песню про кровную месть на своем первом выступлении после завершения ситуации вокруг квартиры в Хамовниках. Видео выступления певицы опубликовало в своем Telegram-канале издание Super.ru.

Долина выступила на сцене премии имени Владимира Высоцкого «Своя колея». Народная артистка также спела песню «О двух красивых автомобилях».

21 января Лариса Долина передала ключи от квартиры в Москве покупательнице Полине Лурье, которая уже переехала в свое новое жилье и сменила замки.

После долгих судебных разбирательств элитная квартира все же осталась у Лурье. Такое решение 16 декабря 2025 года вынес Верховный суд. Долина должна была освободить квартиру до 30 декабря, но затянула переезд. В результате 19 января к ней пришли приставы. В тот же день покупательница, наконец, получила ключи от жилья.

Долина продала Лурье свою квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей. Вскоре стало известно, что артистка стала жертвой мошенничества.

Также сообщалось, что адвокат Лурье готовит новый иск в суд против Долиной.