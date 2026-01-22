Долина на первом концерте после выселения из квартиры спела про месть

Народная артистка России Лариса Долина исполнила песню про кровную месть на своем первом выступлении после завершения ситуации вокруг квартиры в Хамовниках. Видео выступления певицы опубликовало в своем Telegram-канале издание Super.ru.
Долина выступила на сцене премии имени Владимира Высоцкого «Своя колея». Народная артистка также спела песню «О двух красивых автомобилях».
21 января Лариса Долина передала ключи от квартиры в Москве покупательнице Полине Лурье, которая уже переехала в свое новое жилье и сменила замки.
После долгих судебных разбирательств элитная квартира все же осталась у Лурье. Такое решение 16 декабря 2025 года вынес Верховный суд. Долина должна была освободить квартиру до 30 декабря, но затянула переезд. В результате 19 января к ней пришли приставы. В тот же день покупательница, наконец, получила ключи от жилья.
Долина продала Лурье свою квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей. Вскоре стало известно, что артистка стала жертвой мошенничества.
Также сообщалось, что адвокат Лурье готовит новый иск в суд против Долиной.