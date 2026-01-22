Долина на первом концерте после выселения из квартиры спела про месть

После долгих судебных разбирательств элитная квартира все же осталась у Лурье. Такое решение 16 декабря 2025 года вынес Верховный суд. Долина должна была освободить квартиру до 30 декабря, но затянула переезд. В результате 19 января к ней пришли приставы. В тот же день покупательница, наконец, получила ключи от жилья.