Росатом: в России вплотную подошли к созданию суперточных ядерных часов

Академик РАН Александр Сергеев отметил, что этого мало для квантовых систем.

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российские ученые вплотную подошли к созданию суперточных ядерных часов для космоса, связи и телевидения, сказал ТАСС научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ, Росатом), академик РАН Александр Сергеев.

«Ученые кооперации НЦФМ вплотную подошли к созданию суперточных ядерных часов. Предельная точность атомных часов, которые применяют в спутниковых системах навигации, связи и телевидения, в синхронизации информационных сетей, — 10 в минус восемнадцатой степени. Но для квантовых систем этого мало. Разработка позволит повысить точность измерения времени на два порядка», — сказал он.