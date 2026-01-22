Росатом: в России вплотную подошли к созданию суперточных ядерных часов

«Ученые кооперации НЦФМ вплотную подошли к созданию суперточных ядерных часов. Предельная точность атомных часов, которые применяют в спутниковых системах навигации, связи и телевидения, в синхронизации информационных сетей, — 10 в минус восемнадцатой степени. Но для квантовых систем этого мало. Разработка позволит повысить точность измерения времени на два порядка», — сказал он.