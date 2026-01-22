Ричмонд
Российские ученые развивают технологии ИИ на основе биоподобных моделей

Нейроморфные устройства обрабатывают больше информации, тратя меньше энергии.

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российские ученые разрабатывают перспективные технологии искусственного интеллекта на основе биоподобных математических моделей, сказал ТАСС научный руководитель Национального центра физики и математики академик (НЦФМ) РАН Александр Сергеев.

«На биоподобных математических моделях основываются перспективные технологии искусственного интеллекта. Нейроморфные устройства обрабатывают больше информации, тратя меньше энергии. Пример такого устройства — мемристор, то есть резистор с памятью. Это искусственный аналог синапса, который в мозге передает сигнал от нейрона к нейрону или эффекторной клетке», — сказал руководитель НЦФМ.